الإعصار ترودي يضرب ساحل المكسيك بأمطار غزيرة ورياح عاتية وتحذيرات من الفيضانات

اجتاح الإعصار ترودي أجزاء من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، اليوم الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، لكن كان من المتوقع أن يبتعد عن الساحل، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وبلغت سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار، المصنف من الفئة الثانية، 105 أميال في الساعة (165 كيلومترا في الساعة)، فيما كان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كيلومترا في الساعة).

وكان من المتوقع أن يبقى مركز ترودي بالقرب من الساحل المكسيكي حتى مساء اليوم، قبل أن يتحرك جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا يومي الاثنين والثلاثاء. وظل تحذير من عاصفة استوائية ساريا في جزر مارياس والمنطقة الممتدة بين بلايا بيرولا وسان بلاس.

وحثت البحرية المكسيكية البحارة وسكان المناطق الساحلية على توخي أقصى درجات الحذر بسبب ارتفاع الأمواج والأمطار الغزيرة، ومخاطر ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق المعرضة لهذه المخاطر.

وقالت السلطات في ولاية كوليما إن المخاطر لا تزال محدودة، لكنها حذرت من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في أضرار، نظرا إلى تشبع التربة بالمياه بالفعل جراء العواصف المتعاقبة على طول ساحل المحيط الهادئ.

وكان من المتوقع أن يجلب ترودي أمطارا يتراوح منسوبها بين 4 و8 بوصات (10 و20 سنتيمترا) حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال وصولها في مناطق متفرقة إلى نحو 12 بوصة (30 سنتيمترا) على طول الساحل وبالقرب منه في ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو. وحذر مركز الأعاصير من فيضانات وانهيارات طينية قد تهدد الحياة، لا سيما في المناطق ذات التضاريس شديدة الانحدار.

ابتعاد الإعصار تشامبي عن جزيرة جوام

وفي المحيط الهادئ أيضا، كان الإعصار تشامبي يبتعد عن جزيرة جوام، اليوم الأحد، بعدما مر بالقرب من الطرف الجنوبي للجزيرة، مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترا في الساعة). وبحلول أواخر عصر الأحد، كان الإعصار على بعد 260 ميلا (418 كيلومترا) غرب جوام، ويتحرك غربا بسرعة 12 ميلا في الساعة (19 كيلومترا في الساعة)، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه كان من المتوقع أن تضعف قوة تشامبي الأحد، قبل أن تشتد قوته مجددا، وربما يصل إلى الفئة الخامسة بحلول مساء الاثنين.

وأُلغيت جميع التحذيرات والتنبيهات المتعلقة بالأعاصير المدارية في جوام وروتا وتينيان وسايبان.

وطلب حاكما جوام وجزر ماريانا الشمالية، الجمعة، إعلان حالة طوارئ بسبب الكارثة.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على إعلان حالة طوارئ في جوام، بما يسمح للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة من الكوارث على المستوى الاتحادي. وأعلنت الوكالة إتاحة المساعدات الاتحادية لمواجهة الكوارث لإقليم جوام، دعما لجهود الاستجابة المحلية في أعقاب الإعصار تشامبي.

وأُغلقت المطارات والموانئ وبعض المنشآت الصحية في الأقاليم. ووفقا لتحديثات الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الصادرة السبت، لم يكن من المرجح وصول إمدادات الإغاثة إلى الجزر قبل مرور ثلاثة إلى خمسة أيام.

ولا تزال هذه الأقاليم تتعافى من آثار الإعصارين فائقي القوة سينلاكو وبافي، اللذين ضربا المنطقة في أبريل ويوليو على التوالي.