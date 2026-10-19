مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار قذيفة هاون داخل معسكر أمني في الزاوية الليبية

أفادت معلومات محلية بمقتل وإصابة تسعة عسكريين جراء انفجار قذيفة هاون داخل معسكر جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمنطقة الحرشة في مدينة الزاوية غربي ليبيا، أثناء تدريبات عسكرية.



وذكرت تقارير إعلامية ليبية أن الانفجار وقع داخل المعسكر خلال تدريبات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين الموجودين في الموقع، فيما لم تتضح على الفور الحصيلة التفصيلية للوفيات والإصابات.

ولم تكشف حتى الآن الأسباب المباشرة لانفجار القذيفة، وما إذا كان ناجما عن خلل فني أو ملابسات أخرى أثناء التدريبات، كما لم تتوفر تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الإصابات أو الحالة الصحية للمصابين.

ويأتي الحادث في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، والتي تشهد بين الحين والآخر حوادث أمنية مرتبطة بالوضع الميداني وانتشار الأسلحة ومخلفات الحرب، فيما تبقى نتائج التحقيقات الفنية والأمنية ضرورية لتحديد أسباب الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به.