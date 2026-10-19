 مقتل كاهن كاثوليكي في الإكوادور إثر سقوط صليب عليه أثناء قداس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل كاهن كاثوليكي في الإكوادور إثر سقوط صليب عليه أثناء قداس

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:58 ص

 لقي كاهن كاثوليكي حتفه في الإكوادور إثر سقوط صليب خشبي كبير على رأسه أثناء القداس، وفقا لمقطع فيديو يوثق الحادث المأساوي.
وكان الصليب الخشبي الكبير معلقا فوق مذبح إبرشية سيدة المعونة الدائمة في مدينة جواياكيل.
ويُظهر مقطع الفيديو سقوط الصليب مباشرة على رأس الكاهن أثناء القداس مساء أمس السبت.
وكان القداس يُبث مباشرة عبر حسابات أتباع الإبرشية على مواقع التواصل الاجتماعي عندما وقع الحادث المميت.
وكان يمكن سماع المشاركين في القداس وهم ينادون بيأس: "أبونا، أبونا! اتصلوا بالإسعاف!."
وأعربت أبرشية جواياكيل عن تضامنها ومواساتها لأقارب الكاهن وأبناء الرعية.
وجاء في بيان أن الكاهن قد انتقل إلى بيت الآب، واختُتم بعبارة: "ارقد بسلام"، بدون أن يقدم تفاصيل محددة عن ملابسات الوفاة.
ولم يتضح في البداية سبب سقوط الصليب.


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