فرض حظر تجول ليلتي الاثنين والثلاثاء في 4 مدن بشمال فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، ليلتي الاثنين والثلاثاء، في أربع بلديات بإقليم الشمال، من بينها مدينة ليل، وذلك بموافقة رؤساء البلديات المعنيين.

وأوضحت محافظة إقليم الشمال أن المدن المشمولة بالقرار هي ليل، ودواي، ودينان، وواتينيي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن أنه طلب من المحافظين فرض حظر تجول مساء الاثنين، موضحًا أن الإجراء سيكون جزئيًا ومحدود النطاق، بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، عقب مشاهد الفوضى التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد لوكورنو، في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة، أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل ومواقع تطبيق حظر التجول بعد ظهر الاثنين، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين.