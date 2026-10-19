زيلينسكي يتهم ترامب بالضغط على كييف للاستسلام لروسيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب بمحاولة الضغط على كييف لإجبارها على الاستسلام لروسيا، في تصعيد لخلاف مستمر منذ أسبوع مع الرئيس الأمريكي.

وطرح زيلينسكي أيضا اقتراحا جديدا للاستجابة لطلب ترامب وقف استهداف المصافي الروسية، في مسعى لمواجهة ارتفاع أسعار الديزل، مقابل الحصول على مزيد من صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر : "أمامنا الآن أيام خطيرة قبل الانتخابات. كان مقترحي الأخير هو ألا نستهدف منشآت الديزل الروسية، مقابل تزويدنا بصواريخ لأنظمة باتريوت لحماية منشآتنا. لكنهم يريدون منا فقط التوقف عن استهداف الديزل. وإذا توقفنا عن ذلك، فسيحرموننا من شيء ما".

ومع وصول العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى مستوى جديد من التدهور، عرض زيلينسكي ما وصفه بسلسلة من الخطوات غير الودية التي اتخذتها واشنطن تجاه كييف. وقال، في مقابلة مع بلومبرج اليوم الأحد، إن هذه الخطوات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت عبر شبكة ستارلينك عمدا، رغم أهميتها للقوات الأوكرانية التي تقاتل روسيا، وتأخير شحنات صواريخ باتريوت الاعتراضية للصواريخ الباليستية، التي تعاني أوكرانيا بالفعل نقصا فيها، والتي باتت تشكل كابوسا للمدن الأوكرانية.