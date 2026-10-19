4 مستثمرين مؤهلين للمشاركة في الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة بالبورصة

تعاقد بنك القاهرة مع 4 مستثمرين مؤهلين للمشاركة في الشريحة الأولى من الطرح الخاص لأسهم البنك بالبورصة المصرية، وفقًا للإفصاح المرسل إلى البورصة.

وأوضح البنك أن الاتفاقيات أُبرمت بينه وبين المستثمرين المؤهلين، بمشاركة بنك مصر بصفته المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، على أن يلتزم كل مستثمر بشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى من الطرح الخاص، وفقًا لشروط الاتفاقية المبرمة معه والسعر النهائي للطرح، مع مراعاة الشروط المسبقة المحددة في كل اتفاقية.

وضمت قائمة المستثمرين المؤهلين شركة Sustainable Capital Limited، المؤسسة في موريشيوس، بنسبة استثمار تصل إلى 18% من الشريحة الأولى للطرح الخاص، وشركتي RWC Asset Management LLP وRWC Asset Advisors (US) LLC، بنسبة إجمالية تصل إلى 11%.

كما شملت القائمة شركة Waha Investments Limited، المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة تصل إلى 9%، وشركة Helikon Investments Limited، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV، بنسبة تصل إلى 25%.

وأشار البنك إلى أنه سيتم الإفصاح عن عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر عند إعلان نتيجة الطرح، وفقًا للسعر النهائي للطرح وشروط وأحكام الاتفاقيات المبرمة معه.

وأعلن أمس بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً، عن النطاق السعري الاسترشادي للطرح العام الأولي لأسهمه لعدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر، وذلك في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر(المساهم البائع) لجزء من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، ويتضمن الطرح ما يلي:

(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، وذلك لعدد 4,346,250,000 سهم؛ و

(ب) طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر، وذلك لعدد 228,750,000 سهم.

وقد تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم وفقاً لعملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.

ويعكس النطاق السعري الاسترشادي حجم طرح يتراوح بين 22.05 مليار جنيه مصري و24.25 مليار جنيه مصري، وقيمة سوقية تتراوح بين 73.51 مليار جنيه مصري و80.83 مليار جنيه مصري.

- الجدول الزمني المتوقع

فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب في الطرح الخاص: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026.

فترة الاكتتاب في الطرح العام: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026.

الإعلان عن سعر الطرح: في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026.

اليوم الأول المتوقع للتداول: أوائل شهر نوفمبر

تعد المواعيد المذكورة أعلاه استرشادية وقابلة للتغيير، بما في ذلك تمديد فترات تلقي الأوامر وفقاً لنشرة الطرح، ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح.

وتعليقاً على الطرح، صرّح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن النطاق السعري لطرح أسهم بنك القاهرة المقترح في البورصة المصرية، في خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهم البنك في البورصة.

وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستنداً إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، وإلى التواصل مع السوق مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة".

وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح. كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما - أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي ، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.