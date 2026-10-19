إعصار ترودي يضعف قبالة سواحل المكسيك والإعصار تشامبي يبتعد عن اليابسة

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بدأ إعصار ترودي يضعف بسرعة، اليوم الأحد، بعدما اجتاح أجزاء من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بلغت سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار، المصنف من الفئة الأولى، 80 ميلا في الساعة (130 كيلومترا في الساعة)، فيما يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 7 أميال في الساعة (11 كيلومترا في الساعة).

ويبتعد الإعصار ترودي عن الساحل، ومن المتوقع أن يمر مركزه جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ومن المحتمل هطول مزيد من الأمطار في المنطقة التي تشبعت تربتها بالمياه بفعل العواصف المتعاقبة.

وفي غضون ذلك، تحرك الإعصار تشامبي من غربي المحيط الهادئ إلى بحر الفلبين.

وبلغت سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار 175 كيلومترا في الساعة (109 أميال في الساعة) بحلول منتصف نهار اليوم الاثنين بتوقيت آسيا، وكان بعيدا عن اليابسة.

ومر الإعصار تشامبي في وقت سابق بالقرب من جزيرة جوام، وطلب حاكما جوام وجزر ماريانا الشمالية يوم الجمعة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الكارثة.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة طوارئ في جوام، وأعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إتاحة المساعدات الفيدرالية للإقليم لدعم جهود الاستجابة المحلية.

وأُغلقت المطارات والموانئ وبعض المنشآت الصحية في الأقاليم. وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أمس الأول السبت إنه من غير المرجح وصول إمدادات الإغاثة إلى الجزر قبل مرور ثلاثة إلى خمسة أيام.