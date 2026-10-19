وفاة 12 شخصا على الأقل في حادثين منفصلين لقوارب مهاجرين قبالة اليونان

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادثين منفصلين يشملان قوارب مهاجرين قبالة جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين.

وفي الحادث الأول، لقي ستة أشخاص، بينهم رضيع، حتفهم في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، قبالة جزيرة ليسبوس بشرق بحر إيجة؛ عندما اصطدم قارب سريع يقوم بتهريب مهاجرين من الساحل التركي القريب بسفينة خفر سواحل يونانية خلال مطاردة في الظلام، بحسب صحيفة كاثيميريني.

وجرى إنقاذ ثمانية مهاجرين آخرين بعد الحادث الذي وقع على بُعد نحو 5.3 ميل بحري قبالة أجريا في ليسبوس، وقال المسئولون إنه لم يتم الإبلاغ عن مفقودين، بحسب الصحيفة.

ومن ناحية أخرى، هناك عملية بحث وإنقاذ جارية شمال جزيرة ساموس بعدما انقلب قارب مهاجرين آخر.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "أيه إن أيه-إم بي أيه" بأنه جرى انتشال ست جثث حتى الآن.

وأضافت أنه تم إنقاذ 14 شخصا.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تتراجع عمليات وصول اللاجئين في اليونان العام الجاري.

وحتى 11 أكتوبر، جرى تسجيل نحو 25 ألف عملية وصول بحرا، وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، كان الرقم نحو 42 ألفا.