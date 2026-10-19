خطوة عسكرية إسرائيلية خطيرة وضخمة على قمة جبل العرب في عمق الجنوب السوري

نقلت قوات الجيش الإسرائيلي معدات عسكرية وتقنية إلى ريف السويداء السورية لإنشاء قاعدة على قمة جبل العرب المعروف بجبل حوران أو جبل الدروز، بالتزامن مع التصعيد في الجنوب.





وأفاد مصدر خاص من داخل محافظة السويداء لمنصة سوريا 360 بأن مروحيات إسرائيلية نقلت خلال 72 ساعة أسلحة ومعدات وأجهزة متطورة لتجهيز القاعدة المرتقبة.





وأضاف المصدر أن عناصر من الجيش الإسرائيلي، وصلوا إلى المنطقة لاستكشاف الموقع برفقة معدات ضخمة، ورجح أن تكون القاعدة مخصصة لأغراض الإنذار المبكر والتجسس والاستطلاع.

وتزامن الحديث عن القاعدة مع تصعيد إسرائيلي واسع في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق. وبلغ عدد عمليات التوغل التي نفذتها قوات الاحتلال 280 عملية خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، استنكرت وزارة الخارجية السورية تصاعد توغلات القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة وريف درعا. وحذرت الوزارة في بيان من تداعيات هذه الانتهاكات على الاستقرار الإقليمي.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوغلات تزامنت مع تكثيف تحليق الطيران المروحي والحربي في أجواء الجنوب السوري، في انتهاك لسيادة الجمهورية العربية السورية. وأكدت أن قوات الاحتلال تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي الزراعية.

وشددت دمشق على بطلان الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أن القانون الدولي يعتبر هذه الممارسات باطلة ولا يعترف بها. وطالبت دمشق بخروج القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها للسيادة الوطنية.