روبيو: لم يتم وقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بعد هجمات صاروخية جديدة على كييف

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين، أن واشنطن فرضت قيودا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الهجمات الروسية مع كييف.

وقال روبيو للصحفيين في أوزبكستان إنه "لم يتم وقف" تبادل المعلومات الاستخبارية، بعد أن انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده لفشلهم في تقديم تحذيرات مسبقة من ضربات الصواريخ الباليستية الروسية خلال الليل.

وقال روبيو إنه لا يستطيع التعليق على الضربات الأخيرة، ونفى ادعاء زيلينسكي بأن بيانات الإنذار المبكر المهمة بشأن إطلاق الصواريخ الروسية قد تم تعليقها الأسبوع الماضي.

وأضاف روبيو: "لا أعرف من أين يأتي بهذه الأشياء أو لماذا يقول هذه الأشياء للصحافة. ما يجب أن يركز عليه، وما نريد أن نركز عليه، هو وضع نهاية لهذه الحرب".

وقال زيلينسكي أمس الأحد إن الولايات المتحدة استأنفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، بعد أيام من تصاعد التوترات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية على روسيا وإبرام صفقة الديزل لشراء الديزل الروسي.

لكن زيلينسكي قال اليوم الاثنين إن أكثر من 10 منشآت للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تعرضت لأضرار جراء هجوم روسي وقع خلال الليل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 550 ألف أسرة على الأقل.

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر موقع فيسبوك، "شنت روسيا، خلال الليل وصباح اليوم الاثنين، هجمات على منشآت للطاقة في مناطق فينيتسا، وفولين، وكيروفوهراد، وكييف، وميكولايف، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وخاركيف، وتيرنوبل، وأوديسا، وريفني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال زيلينسكي إن "أكثر من 10 منشآت للبنية التحتية للطاقة تضررت، خلال ليلة واحدة فقط، وانقطعت الكهرباء عن 550 ألف أسرة على الأقل، وتعمل فرق الإصلاح في المواقع المتضررة".

وأضاف زيلينسكي: "شنت روسيا هجوما آخر بالصواريخ الباليستية على عدة موجات خلال الليل، ومرة أخرى لم نتلق أي تحذير مبكر من شركائنا".

وأشار زيلينسكي، في منشوره، اليوم الاثنين، إلى"عرقلة" عمليات توريد الصواريخ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ، فيما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا أو قامت بتأجيلها.

وذكرت تقارير أن موسكو أطلقت 16 صاروخا باليستيا باتجاه كييف والمنطقة المحيطة بها، وأن مناطق أخرى تعرضت لهجمات بأكثر من 200 طائرة مسيرة.

وقال مسئولون إن امرأة تبلغ من العمر 21 عاما لقيت حتفها في كييف، فيما أصيب ثمانية أشخاص آخرين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات على كييف والمنطقة المحيطة بها.