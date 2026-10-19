325% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية المصرية للهند خلال 8 أشهر

- الأسمدة والمبيدات تستحوذ على نحو 88% من صادرات القطاع إلى الهند

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن نمو الصادرات المصرية إلى السوق الهندية بنسبة 325% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل نحو 627 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 480 مليون دولار، بحسب بيان المجلس الصادر اليوم الخميس.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن هذه القفزة تعكس تنامي أهمية السوق الهندية باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية، وما توفره من فرص لتعميق العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أبو المكارم، أن الهند تقدمت إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر عشر أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بعد تركيا وإيطاليا، بما يدعم توجه القطاع نحو تنويع الأسواق وزيادة النفاذ إلى الأسواق الآسيوية.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، التي بلغت نحو 8.255 مليار دولار خلال الفترة نفسها، محققة نموا بنسبة 30% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وقال أبو المكارم إن نمو الصادرات إلى الهند يعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا أن الهند تمثل شريكا اقتصاديا استراتيجيا لمصر، في ظل قاعدتها الصناعية الواسعة واحتياجاتها المتنوعة من الأسمدة والمواد الخام والمدخلات الصناعية.

وأشار إلى أن المجلس، بالتكامل مع مجلس الأعمال المصري الهندي، يعمل على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، والتعريف بالقدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من التوسع في المبادلات التجارية إلى بناء شراكات طويلة الأجل تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية واستدامة نموها.

وكشف أبو المكارم عن استعدادات جارية لتنظيم حدث اقتصادي مهم بالتعاون مع الجانب الهندي خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والهندية، على أن يعلن عن تفاصيله في التوقيت المناسب.

وأوضح أن الفعاليات الاقتصادية واللقاءات الثنائية تسهم في ربط الشركات بالفرص المتاحة، وتحديد احتياجات المستوردين، وتحويل الاهتمام التجاري المتبادل إلى تعاقدات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أبو المكارم أن الأسمدة والمبيدات تصدرت صادرات القطاع إلى الهند خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بقيمة نحو 552 مليون دولار، تمثل قرابة 88% من الإجمالي.

وبلغت صادرات الكيماويات غير العضوية نحو 30 مليون دولار، والمنتجات البتروكيماوية 24 مليون دولار، والكيماويات المتنوعة 15 مليون دولار، فيما استحوذت المجموعات السلعية الأربع مجتمعة على نحو 621 مليون دولار، ما يبرز أهمية تنويع قاعدة المنتجات المصدرة وزيادة مساهمة السلع ذات القيمة المضافة.

وأكد أبو المكارم أن المجلس يهتم بتوفير الدراسات والمعلومات السوقية للمصدرين، والتعريف بالفرص التصديرية ومتطلبات الأسواق المستهدفة، ودعم الأنشطة الترويجية واللقاءات الثنائية.

وأظهرت بيانات المجلس أن الصادرات إلى الهند مثلت نحو 7.6% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، فيما بلغت الصادرات إلى أكبر عشر أسواق مستوردة نحو 4.619 مليار دولار، بما يعادل قرابة 56% من الإجمالي.

واختتم أبو المكارم حديثه بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون مع السوق الهندية، بالتكامل مع مجلس الأعمال المصري الهندي، واستكشاف فرص الشراكات التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.



