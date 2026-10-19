الفلبين تستدعي السفير الصيني للاحتجاج على تصريحات اعتبرتها تهديدا باستخدام القوة

استدعت الحكومة الفلبينية، اليوم الاثنين، السفير الصيني للاحتجاج على تصريحات اعتبرتها تهديدًا باستخدام القوة، قائلة إنها لن تقبل محاولات لترويع المسؤولين الفلبينيين الذين ينتقدون تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن وزيرة الخارجية ماريا تيريزا لازاروا أعربت للسفير الصيني جينج تشيوان عن قلق الحكومة الفلبينية العميق و«اعتراضها الشديد» على تصريحه الذي صدر الخميس الماضي.

واشتبكت الصين والفلبين كثيرًا بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وتصاعدت حدة المواجهات المحتدمة في البحر والتراشق الشفوي بين مانيلا وبكين خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الخارجية إنها «تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات دبلوماسية إضافية حسبما تراه ضروريًا». ودعا بعض النواب الفلبينيين إلى توبيخ السفير أو طرده من البلاد.

ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الصينية، ولكن سفارتها في مانيلا قالت الجمعة الماضية إن أول بيان صدر عن الخارجية الفلبينية، الذي أعربت فيه عن خيبة أملها من تصريحات جينج، قد أخرج تصريح السفير من سياقه، وإنه استخدم «اقتباسات انتقائية والمبالغة في تفسير» تصريحاته.

وعلى هامش أحد منتديات مانيلا الخميس الماضي، طلب الصحفيون من السفير الصيني جينج التعقيب على تصريحات وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودور الابن، التي أشار فيها إلى أن الصين «مثيرة للمشاكل» في المنطقة.

وقال جينج إن هذه التصريحات «هراء»، مضيفًا أن الفلبين يجب أن تشعر بأنها محظوظة لكون الصين جارتها.

وتابع جينج: «إذا أردنا استخدام القوة، فسوف نفوز بسهولة. ولكن لا، لن نختار القوة، فنحن نحب السلام. نحن نستمتع بالسلام في هذه المنطقة. انظروا إلى المناطق الأخرى مثل أوكرانيا وغزة وحتى فنزويلا».

وأضافت لازارو لجينج اليوم الاثنين إن تصريحه «كان استفزازيًا وغير مقبول ولا يساهم في خلق تفاهم»، بحسب الخارجية الفلبينية.