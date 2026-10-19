إعلام: انتقادات زيلينسكي لترامب قد تزيد موقف أوكرانيا ضعفا في ساحة المعركة

حذرت مجلة "الإيكونوميست" من أن انتقادات فلاديمير زيلينسكي العلنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تدهور الوضع الميداني للقوات الأوكرانية. فيزداد سوءا



وذكرت المجلة أن "هجماته المضادة وانتقاداته العلنية لترامب قد تعجل بالقطيعة النهائية مع الولايات المتحدة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف موقف أوكرانيا أكثر في ساحة المعركة".

وشددت على أن الحلفاء الأوروبيين والصناعات الدفاعية الأوكرانية لا يستطيعون تعويض عدد من التقنيات العسكرية الأمريكية التي ترتكز عليها كييف.

ويأتي هذا التقييم وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وكييف بشأن الضربات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، ومستقبل الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

وفي أحدث التطورات، أعلن زيلينسكي، استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع كييف بعد توقف مؤقت، مؤكدا أهمية هذه المعلومات في رصد الصواريخ الباليستية الروسية. وكانت واشنطن قد أكدت استمرار تقديم الدعم الاستخباراتي.



كما أعلن إجراء محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن الخطوات الدبلوماسية المقبلة، رغم استمرار خلافاته مع إدارة ترامب.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد توصلا في 9 أكتوبر إلى تفاهم بشأن إمدادات الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، وأعلن ترامب أن روسيا ستوفر مبدئيا أكثر من 300 ألف طن من الوقود.

وعقب ذلك، جدد ترامب انتقاداته لزيلينسكي، معربا عن استيائه من عدم استعداده للتوصل إلى تسوية سلمية ورفضه وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. ودعا أوكرانيا إلى اختيار قيادة جديدة تستطيع التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

من جانبه، انتقد زيلينسكي الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الديزل، وأعلن لاحقا رفع الحظر الذي قال إنه فرضه مؤقتا على استهداف مصافي النفط الروسية، مبررا قراره باستمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية.

ودافع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن اتفاق الديزل مع موسكو، معتبرا أنه يمثل حافزا لخفض التصعيد وإنهاء النزاع، وليس دعما اقتصاديا لروسيا.