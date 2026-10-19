أنثروبيك تخصص 5% من أسهمها لصالح صندوق منفعة عامة

قالت شركة "أنثروبيك" يوم الأحد إنها تلتزم بتخصيص 5% من أسهمها لـصالح صندوق "منفعة عامة" جديد، مع إمكانية زيادة قيمة الصندوق مع نمو قيمة أسهمها.

وستؤول الأسهم إلى "صندوق أنثروبيك للمنفعة العامة"، وهو كيان جديد داخل الشركة.

وأوضحت "أنثروبيك" في منشور على مدونتها إن الصندوق "سيوفر مرونة أكبر ونطاقا أوسع، مما يتيح لنا السعي وراء مهمتنا بطرق جديدة: على سبيل المثال، منح تبرعات كبرى لجمعيات خيرية تقليدية، أو توجيه مساعدات مالية مباشرة لفئات سكانية محددة."

واستشهدت الشركة بتأثيرات سوق العمل كمثال، مشيرة إلى أنه رغم التزامها بتقديم 200 مليون دولار لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي، فإن وتيرة تقدم هذه التكنولوجيا المتسارعة "قد تتطلب نهجا أكثر جرأة".

وتأسست "أنثروبيك" على يد رئيسها التنفيذي داريو أمودي وخمسة مؤسسين آخرين كشركة منفعة عامة، وهو تصنيف يتيح للشركات الربحية تحقيق التوازن بين مستهدفاتها المالية ومسؤوليتها المجتمعية.