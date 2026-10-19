بيان إيراني: إصابة ناقلة نفط بلغم في جنوب مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيران إصابة ناقلة نفط مخالفة بلغم في جنوب مضيق هرمز.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بيان للعلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني اليوم السبت قوله: "تعرضت ناقلة نفط مخالفة لانفجار وحريق في غرفة المحركات إثر اصطدامها بلغم بحري في نطاق جنوب مضيق هرمز".

وأضاف: "هذه السفينة التي كانت تريد الخروج من مضيق هرمز أطفأت جميع أنظمة تحديد المواقع والملاحة الخاصة بها منذ نقطة الانطلاق، ودون اكتراث بأنظمة مضيق هرمز، حاولت العبور عبر المسار الجنوبي غير المسموح به للمضيق، فتعرضت لهذا الحادث".

وذكر البيان، أنه"في حال أطفأت السفن المترددة في نطاق مضيق هرمز والخليج الفارسي أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، فسيتم التعامل معها بحزم وحسم".