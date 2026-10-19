 بيان إيراني: إصابة ناقلة نفط بلغم في جنوب مضيق هرمز - بوابة الشروق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 10:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

بيان إيراني: إصابة ناقلة نفط بلغم في جنوب مضيق هرمز

طهران - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 9:29 ص

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيران إصابة ناقلة نفط مخالفة بلغم في جنوب مضيق هرمز.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بيان للعلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني اليوم السبت قوله: "تعرضت ناقلة نفط مخالفة لانفجار وحريق في غرفة المحركات إثر اصطدامها بلغم بحري في نطاق جنوب مضيق هرمز".

وأضاف: "هذه السفينة التي كانت تريد الخروج من مضيق هرمز أطفأت جميع أنظمة تحديد المواقع والملاحة الخاصة بها منذ نقطة الانطلاق، ودون اكتراث بأنظمة مضيق هرمز، حاولت العبور عبر المسار الجنوبي غير المسموح به للمضيق، فتعرضت لهذا الحادث".

وذكر البيان، أنه"في حال أطفأت السفن المترددة في نطاق مضيق هرمز والخليج الفارسي أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، فسيتم التعامل معها بحزم وحسم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك