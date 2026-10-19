عراقجي ولافروف يعقدان اجتماعا في طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في طهران.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عراقجي ولافروف عقدا اجتماعا في العاصمة الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيله.

ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.