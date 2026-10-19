 عراقجي ولافروف يعقدان اجتماعا في طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عراقجي ولافروف يعقدان اجتماعا في طهران

إيران / الأناضول
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:27 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:27 م

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في طهران.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عراقجي ولافروف عقدا اجتماعا في العاصمة الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيله.

ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.


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