وزيرا خارجية السعودية والإمارات يناقشان هاتفيا رفع مستوى التنسيق لخفض التصعيد بالمنطقة

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا اليوم الاثنين مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رفع مستوى التنسيق والتشاور لخفض التصعيد والحد من اتساع دائرة التوتر التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع في المنطقة، بما فيها استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المناطق المدنية بالمملكة، وإدانة الجانبين لها".

كما ناقش الوزيران السعودي والإماراتي "أهمية مواصلة الجهود ورفع مستوى التنسيق والتشاور، بما يُسهم في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، ويفضي إلى خفض التصعيد والحد من اتساع دائرة التوتر، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها"، وفقا لـ واس".

من جانبها ذكرت الخارجية الإماراتية أن الوزير الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ناقشا أيضا سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.