وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا وأوكرانيا إلى إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا يجب أن تركزا على إنهاء الحرب الدائرة بينهما.
وردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج للتفاوض حول إنهاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا منذ أربع سنوات، قال روبيو "هناك حديث عن عقد اجتماع. لا أعرف ما إذا كان قد تم الاتفاق عليه بصورة نهائية، لكن الرئيس كان واضحا. إنه يرغب في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وإلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي إن قراره إعفاء الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية يمثل محاولة لإبقاء روسيا على طاولة المفاوضات.
وأضاف في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "قراري بشأن روسيا بسيط جدا. أنا بصدد التفاوض من أجل إحلال السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد أن أفعل أي شيء من شأنه أن يدفع روسيا، بحماقة، إلى الابتعاد عن طاولة المفاوضات".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة، لكن أي مظهر من مظاهر الهدنة تلاشى عندما قصفت موسكو محطات وقود في كييف في اليوم التالي، وقصفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية.