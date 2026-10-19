وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا وأوكرانيا إلى إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية ​الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين ‌خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا يجب أن ​تركزا على إنهاء الحرب الدائرة ⁠بينهما.

وردا على سؤال ​حول احتمال عقد اجتماع ​بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين ​والصيني شي جين ​بينج للتفاوض حول إنهاء الصراع ‌الدائر بين روسيا وأوكرانيا منذ أربع سنوات، قال روبيو "هناك حديث عن عقد ​اجتماع. لا ​أعرف ⁠ما إذا كان قد تم ​الاتفاق عليه بصورة ​نهائية، ⁠لكن الرئيس كان واضحا. إنه يرغب في ⁠إنهاء ​الحرب بين أوكرانيا ​وروسيا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وإلى ذلك، قال الرئيس ​الأمريكي إن قراره إعفاء الصادرات الروسية من ​العقوبات والرسوم ​الجمركية يمثل محاولة لإبقاء ⁠روسيا على ​طاولة المفاوضات.

وأضاف في ​منشور عبر منصة تروث سوشيال: "قراري بشأن روسيا ​بسيط جدا. ​أنا بصدد التفاوض من أجل ‌إحلال ⁠السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ​ولا ​أريد ⁠أن أفعل أي شيء من ​شأنه أن ​يدفع ⁠روسيا، بحماقة، إلى الابتعاد عن ⁠طاولة ​المفاوضات".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت ​الطاقة، لكن أي ​مظهر من مظاهر ⁠الهدنة تلاشى عندما قصفت موسكو محطات وقود في كييف في اليوم التالي، وقصفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية.