رويترز: مقتل 18 على الأقل في هجوم للحوثيين على معسكر لقوات الحكومة اليمنية في شبوة

قُتل 18 شخصًا على الأقل، الاثنين، في هجوم شنته جماعة الحوثيين على معسكر تدريب تابع للقوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر حكومية وطبية.

وبحسب تقارير محلية، استهدف الهجوم معسكرًا في مديرية جردان، أثناء تنفيذ دورة تدريبية لـ«كتيبة التدخل السريع»، التابعة لقوات جنوبية مستحدثة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت تقارير إخبارية بوصول عدد من الجنود المصابين إلى مستشفى الهيئة العام في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، لتلقي العلاج، فيما تواصلت عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المرافق الصحية.

وشهدت المحافظة حالة استنفار طبي وعسكري عقب الهجوم، وسط دعوات للتبرع بالدم للمصابين.

وتضاربت التقارير الأولية بشأن عدد الصواريخ المستخدمة في الهجوم؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن صاروخ باليستي واحد، فيما أشارت تقارير محلية أخرى إلى إطلاق ثلاثة صواريخ، دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

ولم تتوافر، حتى وقت إعداد الخبر، حصيلة رسمية نهائية للقتلى والجرحى، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع التفاصيل المتعلقة بالهجوم وحجم الخسائر الناجمة عنه.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التوترات والمواجهات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية، وسط ترقب صدور بيانات رسمية من الجهات العسكرية والصحية في محافظة شبوة لتوضيح ملابسات الهجوم وتحديد الحصيلة النهائية للضحايا.