المحكمة العليا فى هونج كونج: قرار منع المتظاهرين من ارتداء أقنعة «غير دستورى»

أصدرت المحكمة العليا فى هونج كونج، اليوم، قرارا بعدم دستورية حظر تفرضه سلطات المدينة على المتظاهرين يمنعهم من ارتداء أقنعة تغطى وجوههم بهدف وضع حد لأشهر من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

ورأت المحكمة أن «القيود التى يفرضها (قرار الحظر) على الحقوق الأساسية.. يذهب أبعد مما هو ضرورى بشكل منطقى»، وفقا لوكالة الصحافية الفرنسية.

وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه فى أكتوبر الماضى، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين، كارى لام، بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

واعتبرت الخطوة لحظة قانونية فاصلة للمدينة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997، لكنها ظلت رمزية إلى حد كبير.

إلى ذلك، تحصن متظاهرون، اليوم، داخل حرم جامعة فى هونج كونج، بعد تحذير الشرطة من استخدام الرصاص الحى ضدهم، ما يعزز المخاوف إزاء التوتر الذى يهز المدينة منذ ستة أشهر.

وسمعت أصوات تفجير قوية قرابة الفجر قبل أن يندلع حريق كبير عند مدخل جامعة العلوم التطبيقية فى هونج كونج، فى ما بدا بأنه محاولة للشرطة دخول حرم الجامعة، تصدى لها المتظاهرون.

وقالت الشرطة: إنها أطلقت الرصاص الحى ثلاث مرات على موقع تظاهر مجاور للجامعة، لكن يبدو أن أحدا لم يصب بجروح.

ووقعت مواجهات عنيفة، أمس، مع إصابة شرطى بسهم فى ساقه، ومواجهة المتظاهرين للغاز المسيل للدموع بقنابل مولوتوف.

وأعلنت الشرطة الحرم الجامعى موقع «شغب»، وهى تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات، كما أغلقت مخارجه فى ما أصدر المتحدث باسم السلطات فى المدينة لويس لاو، تحذيرا قويا.

إلى ذلك، خرج عناصر فى الجيش الشعبى الصينى من ثكنتهم فى هونج كونج، للمشاركة فى تنظيف الشوارع التى كانت أغلقت.

وهذا الظهور للجيش الصينى نادر فى هونج كونج؛ حيث ينأى الجيش بنفسه عادة من التدخل فى الاحتجاجات، لكن الأمر له رمزيته فى ظل تنديد المحتجين بما يعتبرونه تدخلا للسلطات المركزية فى المنطقة التى تتمتع بشبه حكم ذاتى. وقالت حكومة هونج كونج إنها لم تطلب مساعدة الجنود لكنهم قاموا بذلك «من تلقاء أنفسهم».