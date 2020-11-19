القنصل العام المصري في نيويورك يوقع بروتوكولا لاسترداد جدارية فرعونية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر نجحت في استرداد القطعة الأثرية المصرية "با - دي - سينا" التي كانت في طريقها إلى البيع بإحدى صالات المزادات في نيويورك، حيث قام الدكتور هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك، بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة الجدارية الأثرية مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك، وذلك في حفل مٌصغر بمقر القنصلية العامة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن التوقيع يأتي في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزيري خارجية البلديّن في نوفمبر 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.

وأكد القنصل العام بنيويورك -في البيان- أن التعاون والجهد المُشترك الذي بذلته سلطات الدولتيّن والذي أسفر عن استعادة القطعة الأثرية المهمة، يعكس مدى التعاون الوثيق والعلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص مصر على حماية تراثها الثقافي أينما وجد، ومشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، مستعرضاً الجهد الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص.

جاء استرداد الجدارية الفرعونية على إثر التعاون بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية الذي استمر لأكثر من عام، خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، وهو التعاون الذي كشف عن عدم شرعية خروج القطعة الأثرية من مصر، ثم التحفظ على الجدارية من الجانب الأمريكي لحين تسليمها للسلطات المصرية.