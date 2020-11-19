الأمير ويليام يرحب بفتح تحقيق مع BBC بسبب مقابلة مع والدته ديانا من 25 عاما

رحب الأمير وليام، بفتح تحقيق في كيفية حصول هيئة الإذاعة البريطانية العامة BBC، على مقابلة مع والدته الأميرة ديانا قبل 25 عاما، بعد اتهامات بخداعها للمشاركة في المقابلة.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، أصدر مكتب الأمير بيانًا قال فيه: "إن دوق كامبريدج رحب مبدئيًا بإجراء تحقيق مستقل في مقابلة عرض بانوراما بي بي سي عام 1995 مع والدته".

وأضاف البيان: "التحقيق المستقل خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تساعد في إثبات الحقيقة وراء الإجراءات التي أدت إلى هذه المقابلة والقرارات اللاحقة التي اتخذها أولئك في ذلك الوقت".

وصدمت المقابلة التاريخية، التي شاهدها 20 مليون شخص، الأمة، حيث شاركت ديانا تفاصيل حميمة عن زواجها الفاشل من وريث العرش، الأمير تشارلز.

وقالت BBC، في بيان الأربعاء، إن التحقيق سيقوده قاض سابق بالمحكمة العليا، وسيركز التحقيق على كيفية حصول المذيع على المقابلة وما إذا كان المسؤولون التنفيذيون يتسترون على أي خطأ.

وأوضح المدير العام للبي بي سي، تيم ديفي، أنهم مصممون على معرفة الحقيقة بشأن هذا الحدث، ولهذا كلف بإجراء تحقيق مستقلل، وأن التحقيق سيبدأ على الفور وأنه سيسلم جميع السجلات ذات الصلة وينشر تقريراً بالنتائج.

وقبل عامين من وفاة ديانا، عام 1997، جراء حادث سيارة داخل نفق في باريس، استحوذت على مشاهدة الملايين بلمحات من الحياة الملكية الداخلية عندما شاركت تفاصيل زواجها غير السعيد مع تشارلز.

وقالت للمراسل مارتن بشير حينها: "كان هناك 3 منا في هذا الزواج، لذلك كان مزدحما بعض الشيء بسبب تدخلات أطراف أخرى في حياتنا"، في إشارة إلى أن تشارلز أعاد إحياء علاقته بزوجته الثانية الآن، كاميلا.

وخضعت مقابلة BBC لتدقيق جديد هذا الشهر بعد أن زعم فيلم وثائقي جديد بعنوان "مقابلة ديانا: انتقام أميرة"، أن بشير استخدم أساليب غير شريفة لكسب ثقة الأميرة.

وزعمت أن بشير، محرر الشؤون الدينية في BBC حاليًا، كان لديه مصمم جرافيك ينشئ بيانات مصرفية مزيفة، والتي يُزعم أنه استخدمها لإقناع شقيق ديانا بأن الموظفين الملكيين يتقاضون رواتب للتجسس عليها.

ولم يتواصل المذيع الذي أجرى الحوار مع أي وسيلة إعلامية، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان إنه يتعافى حاليًا من جراحة في القلب ومضاعفات كورونا.

وخلص تحقيق داخلي سابق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بعد البث الأصلي، عام 1995، إلى أن البشير لم يجبر ديانا على إجراء المقابلة، و التحقيق الجديد الحالي مكلف بفحص هذا الأمر أيضاً.

وتصدرت ديانا تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد الاهتمام الدولي بحياتها، بعد إصدار الموسم الرابع من مسلسل "التاج" على شبكة نتفليكس، يوم الأحد 15 نوفمبر، والذي يعرض لأول مرة شخصية ديانا.