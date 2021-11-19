مصرع ٣ أشخاص وإصابة آخرين فى حادث تصادم في الوادي الجديد

لقي ٣ اشخاص مصرعهم ،مساء اليوم الخميس ،فى الوادي الجديد، بينما أصيب آخرون في حادث تصادم اتوبيس تابع لإحدى الشركات كان قادما من منطقة شرق العوينات بسيارة أجرة بطريق الخارجة - اسيوط بالكيلو ١٧٥ .

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة واتوبيس يتبع إحدى الشركات، ونتج عنه تفحم السيارة الاجرة بالكامل ووفاة ٣ اشخاص، بجانب إصابة آخرين بإصابات بالغة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة الى موقع الحادث وتم نقل المصابين لتلقي العلاج وايداع جثامين المتوفين مشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.