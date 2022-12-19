أشتية يطالب بنشر دوريات مراقبة أممية في الأراضي الفلسطينية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في الأراضي الفلسطينية، بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف.

وأكد أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أهمية تحرك الأمم المتحدة "في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".

وذكر أن لدى الأمم المتحدة أكثر من 400 مركبة، وأكثر من ألف موظف "يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم".

وأدان اشتية، إبعاد السلطات الإسرائيلية المحامي والناشط الحقوقي صلاح الحموري من القدس إلى فرنسا بعد أشهر من اعتقاله إداريا وسحب هويته المقدسية.

واعتبر أن حالة الحموري "تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية أبعدت قرابة 300 فلسطيني إلى قطاع غزة والخارج منذ عام 2002، كان آخرهم صلاح الحموري إلى فرنسا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل قرابة 17 فلسطينيا الليلة الماضية وفجر اليوم خلال حملات دهم في مدن الضفة الغربية، بينهم أسير سابق.

إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين شرق مدينة أريحا في الضفة الغربية بدعوى البناء من دون ترخيص، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وذكرت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أخطرت 67 منزلا في أريحا بضرورة "تصويب أوضاعها القانونية" بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

في سياق آخر، أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد ناشط في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي متأثرا بإصابته في انفجار غامض في مخيم جنين للاجئين قبل أسبوع.

وكانت سرايا القدس في جنين حملت، في بيان أصدرته يوم 12 من الشهر الجاري، إسرائيل المسؤولية عن انفجار أصاب عددا من عناصرها بجروح، مشيرة إلى رصد طيران استطلاع إسرائيلي قبل الحادث بدقائق.