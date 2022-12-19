قطر 2022: ما أهم اللحظات التي لن تنسوها من كأس العالم؟

وعاش عشاق كرة الكرة 29 يوما من المتعة الكروية شهدت الكثير من الأحداث، التي ستبقى عالقة في أذهان من تابعوا منافسات البطولة.
ويتوقع مسؤولو (فيفا) أن يصل عدد متابعي المباراة النهائية إلى نحو مليار ونصف المليار مشاهد حول العالم. وإن صحت هذه التقديرات فإن عدد مشاهدي المباراة الختامية في مونديال قطر 2022 سيتجاوز عدد مشاهدي نهائي كأس العالم روسيا 2018، بين فرنسا وكرواتيا، والذي وصل عدد متابعيه إلى نحو 1.12 مليار مشاهد حول العالم.
"أداء مبهر للمنتخب المغربي"
فاجأ المنتخب المغربي العالم بنجاحه في الوصل إلى دور نصف النهائي من البطولة، كأول فريق عربي وإفريقي ينجح في الوصل إلى هذه المرحلة منذ انطلاق البطولة عام 1930.
وتمكن المنتخب المغربي من تصدر مجموعته بفوزين على المنتخب البلجيكي والمنتخب الكندي وتعادل مع المنتخب الكرواتي، ثم تمكن "أسود الأطلس" من إزاحة المنتخب الإسباني في دور 16، ثم الإطاحة برفاق رونالدو في دور ربع النهائي، إلا أنهم اصطدموا بالمنتخب الفرنسي، حامل لقب كأس العالم في نسخة 2018، والذي تمكن من إنهاء مسيرة "أسود الأطلس" عند الدور نصف النهائي.
وضم المنتخب المغربي في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين، من أبرزهم أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، وسفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، وحكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، وغيرهم.
ولعل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون المغاربة مكنتهم من اللاعب بندية كبيرة أمام نجوم بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وكرواتيا. كذلك تمكن مدربهم الوطني، وليد الركراكي، من خلق نظام لعب قوى لم تتمكن غالبية الفرق من اختراقه، كذلك خلق روح تجانس بين أعضاء الفريق.
وأدى الأداء المتميز للمنتخب المغربي إلى التفاف عربي جماهيري تمتع بها "أسود الأطلس" خلال البطولة.
وبالمجمل، أدت المنتخبات العربية بشكل مقبول، ولعله من الملاحظ أن الفريقين اللذين تمكنا من الوصول إلى المباراة النهائية تلقى كل منهما هزيمة من منتخب عربي. إذ تمكن المنتخب السعودي من مفاجأة العالم بهزيمة ميسي ورفاقه في دور المجموعات بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، كما تمكن المنتخب التونسي من هزيمة المنتخب الفرنسي بهدف مقابل لا شيء في دور المجموعات.
"خروج بعض الفرق الكبيرة من دور المجموعات"
وشهدت بطولة كأس العالم 2022 الكثير من المفاجآت، كان أبرزها خروج فرق كبيرة كانت مرشحة للفوز بالبطولة من الدور الأول، ولعل أبرز المنتخبات التي لم تتمكن من تجاوز دور المجموعات، المنتخب الألماني الذي توج سابقا بالبطولة في أربع نسخ منها، كان آخرها عام 2014. ويرى البعض أن انشغال المنتخب الألماني بأشياء غير كرة القدم كانت السبب وراء هذا الخروج المبكر.
كذلك كان لافتا الأداء الباهت للمنتخب البلجيكي وخروجه أيضا من دور المجموعات، رغم أنه كان أحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة.
وقدمت فرق أسيوية وإفريقية مباريات كبيرة أمام منتخبات عريقة، ولعل أبرز هذه المنتخبات، المنتخب الياباني الذي تمكن من هزيمة المنتخبين الألماني بهدفين مقابل هدف واحد والإسباني بالنتيجة نفسها. كذلك المنتخب الكاميروني الذي استطاع هزيمة المنتخب البرازيلي، حاصل على لقب كأس العالم 6 مرات، بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.
"كأس عالم دون شغب وأكثر ملاءمة للأسر والمرأة"
وتميز كأس العالم قطر 2022 بعدم تسجيل حالات شغب ومواجهات جماهيرية مقارنة بكؤوس عالم ومسابقات أوروبية سابقة شهدت الكثير من حالات العنف بين مشجعي الفرق المتنافسة.
وقال المدير العام لمشروع "ستاديا" بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، فلاح عبد الله الدوسري، إن "قطر نجحت في تنظيم نسخة من بطولة كأس العالم، هي الأكثر أمانا، في تاريخ المونديال".
ونقلت وسائل إعلام شهادات عن بعض المشجعات، بشعورهن بالارتياح أثناء حضورهن المباريات وعدم تعرضهن لمضايقات. كما أظهرت الكثير من الصور حضور عائلات بأكملها لمشاهدة المباريات.
ولعل منع السلطات القطرية للمشروبات الكحولية داخل الملاعب ساعد في أن تكون الأجواء أكثر ملاءمة للنساء والأسر.
وشاهد الملايين احتفال لاعبي المنتخب المغربي بالفوز مع والداتهم وعائلاتهم بعد انتهاء المباريات. كذلك احتفل لاعبو المنتخب الأرجنتيني، برفقة أسرهم، بالفوز بالبطولة.
وتعد قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف المونديال، ومنح كأس العالم 2022 فرصة لجماهير كرة القدم حول العالم للتعرف على الثقافة العربية من خلال الاحتكاك المباشر.