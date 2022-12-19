قطر 2022: ما أهم اللحظات التي لن تنسوها من كأس العالم؟

ويرى محبو النجم الأرجنتيني أن فوزه وحمله لكأس العالم جاء تتويجا لمسيرة كروية حافلة للاعب مميز، أمتع محبي الساحرة المستديرة حول العالم.

وعاش عشاق كرة الكرة 29 يوما من المتعة الكروية شهدت الكثير من الأحداث، التي ستبقى عالقة في أذهان من تابعوا منافسات البطولة.

ووصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، البطولة بأنها "أفضل كأس عالم في التاريخ". وأوضح إنفانتينو أن "الإيرادات المالية للنسخة الحالية بلغت 7 مليارات ونصف مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة في مونديال روسيا 2018".

وتشير أرقام (فيفا) إلى أن عدد من تابعوا مباريات كأس العالم قطر 2022، عبر شاشات التلفاز والوسائط الرقمية، بلغ نحو 5 مليار مشاهد.

ويتوقع مسؤولو (فيفا) أن يصل عدد متابعي المباراة النهائية إلى نحو مليار ونصف المليار مشاهد حول العالم. وإن صحت هذه التقديرات فإن عدد مشاهدي المباراة الختامية في مونديال قطر 2022 سيتجاوز عدد مشاهدي نهائي كأس العالم روسيا 2018، بين فرنسا وكرواتيا، والذي وصل عدد متابعيه إلى نحو 1.12 مليار مشاهد حول العالم.

"قطر تستضيف أول نسخة عربية من البطولة"

وتمكنت قطر من استضافة أول نسخة عربية من المونديال. وللتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، في منطقة الخليج خلال شهور الصيف، لجأ الاتحاد الدولي إلى تنظيم البطولة خلال شهور الشتاء، وبهذا تكون النسخة القطرية أول نسخة شتوية من المونديال.

وذكرت بعض المصادر أن استضافة كأس العالم كلفت قطر نحو 220 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 60 ضعف الميزانية التي أنفقتها دولة جنوب إفريقيا على كأس العالم 2010.

وأُنفقت معظم هذه الأموال على إنشاء بنية تحتية، مثل شبكة جديدة للمترو في الدوحة ومطار دولي وطرق جديدة، فضلا عن بناء نحو 100 فندق ومرافق ترفيهية.

كما أنشأت قطر سبعة ملاعب جديدة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليار دولار. وعكس تصميم الملاعب الثقافة العربية الخليجية.

وقبل كأس العالم قطر 2022 ، كان مونديال البرازيل 2014 هو الأعلى من حيث التكلفة بـ 15.5 مليار دولار، ثم مونديال روسيا 2018 بـ 11.4 مليار دولار.