 الدوسري في قائمة السعودية ببطولة كأس الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدوسري في قائمة السعودية ببطولة كأس الخليج

الشروق
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 11:39 م

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول قائمة الأخضر التي ستشارك في بطولة كأس الخليج، المُقرر إقامتها في الكويت، اعتبارًا من السبت القادم.

وشهدت قائمة منتخب السعودية تواجد سالم الدوسري، نجم الهلال، بعد تأكد جاهزيته للمشاركة في البطولة، إثر تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أيام.

وجاءت قائمة منتخب السعودية لبطولة كأس الخليج على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس - أحمد الكسار - نواف العقيدي

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - عون السلولي - علي لاجامي - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - سلطان الغنام

خط الوسط: ناصر الدوسري - عبد الإله المالكي - سعد آل موسى - مصعب الجوير - عبد الملك العبيري - محمد كنو - نواف بوشل

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - أيمن فلاتة - عبد العزيز العثمان - عبد الإله الهوساوي - عبد الله رديف - محمد القحطاني - فراس البريكان - صالح الشهري.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج مع منتخبات البحرين والعراق واليمن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت وعمان وقطر والإمارات.


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