الوزراء: وحدات الإسكان للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية على أعلى مستوى من التنفيذ

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، تفقد الوحدات الخاصة بموظفي الدولة المنقولين إلى العاصمة الجديدة، في إطار زيارته إلى مدينة بدر، السبت الماضي.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن الوحدات تم تنفيذها على أعلى مستوى من التنفيذ، كاملة التشطيب، ومكونة من ثلاث غرف وصالة، وبمساحات تتراوح ما بين 115 إلى 120 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى إشادة الوزير بجودة التنفيذ وطلبه الانتهاء منها قبل يوم 30 يونيو المقبل.

ولفت إلى طرح الوحدات قريبًا بشروط ميسرة للموظفين، متابعًا: «سنعلن قريبًا عن طرق الحجز للموظفين المنقولين في الوزارات المختلفة للراغب في الحصول على وحدة بالمشروع».

وأكد على «وجود تيسيرات في سعر الوحدة أو السداد على فترات ممتدة»، لافتًا إلى «إجراء اتفاقات مع البنك المركزي للدخول كتمويل عقاري بأقساط ميسرة على فترات ممتدة».