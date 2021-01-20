فرانس برس: إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالقدس والضفة الغربية

طرحت إسرائيل مناقصات لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأربعاء، فإن هذه الوحدات مطروحة في الضفة الغربية والقدس الشرقية‎.