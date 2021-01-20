عمان تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 132 ألفًا و317 في البلاد.



وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 1516.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 181 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 43 ألفًا و579.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 95 مليون إصابة.