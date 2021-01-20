وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلى 2.07 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 86 ألفا و997 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.76 مليون شخص.

ويشار إلى أنه قد مضى نحو 51 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 15 ألفا و974 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 1148 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وجاء في تقرير المعهد مساء أمس الثلاثاء: "بعد زيادة حادة في عدد الحالات في أوائل ديسمبر الماضي، وتراجعه خلال العطلات وزيادة متجددة في الأسبوع الأول من يناير الجاري، ينخفض عدد الحالات في معظم الولايات (لكن ليس جميعها) الآن على نحو طفيف".

وسجلت ألمانيا، أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، بينما سجلت أعلى عدد وفيات يومية يوم الخميس الماضي، بواقع 1244 حالة وفاة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 5. 123 إصابة.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و68 ألفا وحالتين.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 48 ألفا و770 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و741 ألفا و800 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.87، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 87 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.