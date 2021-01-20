 المرشح للخارجية الأمريكية: بايدن سيراجع تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية - بوابة الشروق
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المرشح للخارجية الأمريكية: بايدن سيراجع تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
واشنطن -د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:20 ص

قال أنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في أمريكا، لمجلس الشيوخ، إن إدارة بايدن ستراجع تصنيف جماعة "أنصار الله الحوثية" في اليمن منظمة إرهابية أجنبية لأن ذلك يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف بلينكين أن الحملة العسكرية السعودية في اليمن "ساهمت في ما يعتبر أسوأ وضع إنساني نواجهه في العالم أجمع"، كما أن التصنيف يجعل إيصال المساعدات إلى هؤلاء الأشخاص أكثر صعوبة.

وذكر بلينكين أن تصنيف إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته للجماعة لا يخدم أي غرض "عملي"، وإدارة بايدن "ستراجع ذلك على الفور".

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