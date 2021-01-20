مصدر أمني: فحص فيديو تجريد رضيعة من ملابسها في الشارع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تفحص فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام شخص بتجريد طفلة رضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، وسط صرخات الطفلة، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح الفيديو صراخ وبكاء سيدات في شرفات المنازل على مشهد الطفلة، بعدما مزق الرجل ما ترتديه من ملابس، ولم يرحم طفولتها، أو توسل بعض السيدات من الشرفات، في ظل تجاهل تام منه، ليواصل تجريد الطفلة من ملابسها كاملة، وحينها تزحف الصغيرة في الشارع، ليلحق بها ويحاول حرقها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا، حيث طالبوا بضرورة تتبع هذا الفيديو لمعرفة حقيقته، ومعاقبة الرجل على فعلته تلك، حتى يكون عبرة لمن يقوم بمثل هذا العمل مرة أخرى.

وحاول شخص كان بجواره بإثنائه عما يقوم به لكنه لم يستجب، حيث بدأ في نزع ملابس الطفلة التي لم تكمل عامها الثاني، وظل يمزق في ملابسها حتى «البامبرز»، لتزحف الطفلة على ركبتيها في الشارع، وسط صراخ بعض السيدات.

وذكر بعض متداولي الفيديو أن الرجل هو والد الطفلة وأقدم على ذلك الفعل بسبب خلافات زوجية، لكن لم يتم التأكد من ذلك من مصدر مباشر.