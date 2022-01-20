أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، أن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات، 1026 مرشحا حتى الآن، وذلك بعد مرور أسبوع من بدء تلقي طلبات الترشح على كل المراكز النقابية المختلفة، ويستمر استقبال طلبات المرشحين حتى يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري.

وقال عضو اللجنة العليا للاتنخابات أحمد السيد، إن إجمالي عدد المرشحين على مقعد نقيب المهندسين بلغ 17 مرشحا، لافتا إلى أنه يتم فحص ومراجعة قانونية لكل أوراق المرشحين المقدمة من كل النقابات الفرعية بالمحافظات أول بأول، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للانتخابات.

وأضاف، فى تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن القوائم الانتخابية الأولية للمرشحين يوم 29 يناير الجاري، على أن يتم استقبال الطعون والتنازلات يومي الأحد والإثنين الموافقين 30 و31 يناير الجاري، ومن ثم البت في الطعون المقدمة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 فبراير المقبل، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين 5 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن المدة المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين 18 يوما، تبدأ في الفترة من 5 وحتى 23 فبراير المقبل، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المسموح بها وطبقا للجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتحديد 24 فبراير المقبل للصمت الانتخابي، وذلك قبل إجراء الانتخابات يوم 25 فبراير المقبل على منصب رؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس النقابات الفرعية ونصف مجالس الشعب الهندسية السبعة، وإجراء الانتخابات على مقعد النقيب يوم 4 مارس القادم.