حملات للتوعية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الأقصر

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة تقصي وترصد وتوعية وتحصين في نطاق إدارة أرمنت البيطرية.

كما تم تنفيذ حملات توعية إرشادية ميدانية بقرى مركز أرمنت عن مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من حيث طرق انتقال العدوى وأعراض الإصابة بهما وطرق الوقاية وذلك من خلال الحرص على التحصين الدوري للحيوانات في المواعيد التي تحددها الوزارة، كما تم أخذ عينات دم للفحص والاختبار من بعض الحيوانات.

وفي ذات السياق، قام الدكتور رائف رفعت، طبيب وحده العضايمة البيطرية بمركز إسنا، بعمل ندوة إرشادية بالجمعية الزراعية بالقرية أكد فيها ضرورة المشاركة الإيجابية في الحملات القومية لتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بمرضي الحمي القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وأيضًا الجلد العقدي مع شرح وافي عن أهم أعراض الإصابة وطرق الوقاية من هذه الأمراض، ومزايا التلقيح الاصطناعي للحيوانات لتحسين السلالات الوراثية وكيفية التربية المنزلية الآمنة للطيور لحمايتها من انفلونزا الطيور.