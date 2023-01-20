أطباء بلا حدود تدين خطة إسرائيلية بطرد ألف فلسطيني من منازلهم في مسافر يطا بالضفة الغربية

أدانت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الدولية العاملة في المجال الطبي والإنساني، الخطة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية والتي تقضي بطرد حوالي ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية.

وقالت المنظمة إن هذه الخطة تعنى التهجير القسري الوشيك لجميع سكان مسافر يطا تقريبا والذين يعيشون في 12 قرية منتشرة بجميع أنحاء المنطقة والذين شهدوا في العقود التي انقضت هدم منازلهم مرارا وتكرارا.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن وضع هؤلاء السكان تدهور أكثر في مايو 2022 وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أزال جميع الحواجز القانونية أمام التهجير القسري للفلسطينيين من مسافر يطا لإفساح المجال للمنطقة العسكرية.

ونوهت بأن السلطات الإسرائيلية مارست ضغوطا غير عادية على سكان مسافر يطا لمغادرة المنطقة حيث أقامت نقاط تفتيش وصادرت مركبات السكان وفرضت حظر تجول وقيود أخرى على الحركة.

وأكدت أطباء بلا حدود أن هذه الإجراءات التي تكثفت في الأشهر الأخيرة أثرت بشدة على حرية السكان في التنقل والصحة العقلية والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الطبية.