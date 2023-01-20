علي ربيع يبدأ تصوير بعد الشر ويستأنف نصي الثاني

يعيش الفنان علي ربيع، حالة من النشاط الفني، حيث يجسد دوري البطولة بمسلسل "نصي التاني" وفيلم "بعد الشر".

وقال علي ربيع، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "بعد الشر"، وذلك بعد فترة من التحضيرات، بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مي عمر، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وتابع ربيع، أنه يواصل في الوقت نفسه تصوير أحداث مسلسله الجديد "نصي الثاني"، والذى يخوض من خلاله تجربة دراما المنصات للمرة الأولى، مشيرا إلى أن المسلسل تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل خلالها فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصي الثاني" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في البطولة ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.