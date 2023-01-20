 إصابة 6 فلسطينيين وتحطيم 15 مركبة خلال مواجهات مع مستوطنين شرق نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 فلسطينيين وتحطيم 15 مركبة خلال مواجهات مع مستوطنين شرق نابلس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 7:55 م

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة آخرين بالضرب، اليوم الجمعة، وتعرضت 15 مركبة للتحطيم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية جوريش شرق نابلس.

وقال شهود عيان إن مستوطنين قدموا صباح اليوم إلى البؤرة الاستيطانية التي شرعوا بإقامتها، الليلة الماضية على أراضي القرية المذكورة، بحماية جيش الاحتلال، وتصدا الأهالي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين اثنين بالرصاص، إضافة إلى تعرض 4 شبان للضرب من قبل المستوطنين بالعصي، وتحطيم زجاج 15 مركبة بالحجارة.

وكان المستوطنون شرعوا ليل الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش.


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