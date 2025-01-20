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طرحت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، أحدث فيديو كليب لها "شهريار"، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

وجاءت كليب "شهريار" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، حيث جاء اللحن بتركيبة متناغمة وبشكل موسيقي سريع، وشكل التوزيع الموسيقي نقطة التقاء وتكامل مع اللحن ما زاد من اكتمال البيان الموسيقي للأغنية.

وحمل الكليب موضوعاً عن الرجل الذي يعشق النساء ويسع قلبه الكثير من السيدات إذ تم وصفه بـ "شهريار"، فضلًا النص مختلفاً في تناول شخصية الرجل العاشق للنساء وطريقة تعامله مع الحب وكأنه كلام في الأغاني.

وصُورت أغنية "شهريار" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وجاء الكليب بصورة سينمائية مميزة من ناحية الألوان والإضاء والأزياء، وظهرت ابتسام تسكت بأكثر من إطلالة جديدة ومختلفة عن اطلالاتها السابقة.

فيما أعربت ابتسام تسكت، عن سعادتها بأغنية "شهريار" التي وصفتها بالأغنية المختلفة والجريئة من ناحية الموضوع.

وجاءت أغنية "شهريار"، من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.