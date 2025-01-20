ترامب: سأعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيعمل على جعل أمريكا عظيمة، مؤكدا أن لحظة الانهيار انتهت.

وأضاف في كلمة له بعد تنصيبه رئيسًا، مساء الاثنين، أن 20 يناير 2025 هو يوم التحرير للولايات المتحدة، مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة هي الأعظم في تاريخ البلاد.

وأشار إلى أن إدارته ستحاول مواجهة كل أزمة بكرامة وقوة، مشيرًا إلى أنه يجب التحلي بالصدق إزاء التحديات التي تواجه البلاد، وأن من وصفهم بالأعداء يحاولون التأثير على الكثير من الأمور.

وأشار إلى أن إدارة ستتحرك بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل مواطنينا من كل لون، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستصبح قريبًا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق.

ونوه بأنه سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وسيرسل قوات إلى هناك لمنع ما سماه الغزو الكارثي في إشارة إلى الهجرة، كما سيتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.

وأفاد بأنه سيوقف أي دخول غير قانوني للولايات المتحدة، وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.



