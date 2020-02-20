أكد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري ستكون في موعدها ولا نيه للتأجيل.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "قمة الدوري بين الأهلي الزمالك في موعدها ولا صحة لتأجيلها الآن، لماذا تقيد الأندية 30 لاعبا في قائمتها".

وتابع: "نريد أن نكون مثل أوروبا، ليفربول لعب مباراة في الدوري الإنجليزي يوم السبت، وفي دوري أبطال أوروبا أمس أمام أتلتيكو مدريد".

وأردف: دول العالم تحاول عمل جدول منتظم، لو تم التأجيل سينتهي الدوري آخر يونيو المقبل، وهناك أولمبياد طوكيو واستعدادات للمنتخب الأوليمبي، لابد أن ننظر للمصلحة العامة، ويجب أن يكون هناك وقت للمدير الفني والأندية لإقامة فترة الإعداد".

وواصل: "ما هي الميزة لو حصل الأهلي والزمالك على راحة 9 أيام بعد تأجيل القمة؟، لم يتقدم الناديان بطلب من أجل تأجيل القمة".

وتطرق للحديث عن مباراة اليوم بين القطبين في كأس السوبر، قائلًا: "شاهدت بعض الأحاديث عن الممر الشرفي، هو شئ اختياري وليس إجباريًا.. ميسي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم، هل نُظم ممر شرفي له؟".

واختتم: "جمال الغندور مستمر في منصبه كرئيس للجنة الحكام وأنباء رحيله وتعيين سمير عثمان غير صحيحة".