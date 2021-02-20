محكمة روسية تؤيد حكما بالسجن والغرامة ضد نافالني

أيدت محكمة استئناف روسية، اليوم السبت، حكما بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني في قضيتين لمدة ثلاث سنوات تقريبا، مما يمهد الطريق أمام نقله إلى مؤسسة عقابية، بالإضافة إلى فرض غرامة صارمة عليه.

ورفضت المحكمة استئنافا قدمه المعارض في قضية أثارت إدانة دولية واحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت محكمة مدينة موسكو، رفضت استئنافا قدمه نافالني ضد حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، صادر عن محكمة ابتدائية، بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014، مما يمهد الطريق لنقله إلى مؤسسة عقابية.

غير أن العقوبة الفعلية، ربما تكون أقصر، نظرا لأن فريق الدفاع عن نافالني يتوقع أن يتم خصم المدة التى قضاها بالفعل في الاحتجاز والإقامة الجبرية من مدة العقوبة الصادرة بحقه.

وهذا يعني أنه يمكن إطلاق سراحه بعد عامين و6 أشهر وأسبوعين، بحلول أواخر يوليو أو أوائل أغسطس 2023.

وأظهر فيديو من قاعة المحكمة أن نافالني، الذي كان في المحكمة لسماع الحكم، تعامل مع حكم القاضي بهدوء وضحك، وقال فريقه إنهم سيواصلون الطعن على الحكم في المحاكم.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلبت من روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع الإفراج الفوري عن المعارض والناشط المناهض للفساد - 44 عاما، والذي يعد أشد المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين.

ويقول فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه إن القضيتين تستهدفان إسكات صوت الخصم السياسي الرئيسي لبوتين.

وفي ماراثون قانوني اليوم السبت، حضر نافالني أيضا محاكمة أخرى، انعقدت في نفس قاعة المحكمة، كمحاكمة استئناف ومع نفس ممثل الادعاء، وتعرضت المحاكمة أيضا لانتقادات بوصفها ذات دوافع سياسية.

وبدأت المحاكمة الأخرى بسبب اتهامات بالتشهير بعد وقت قصير من انتهاء المحاكمة الأولى. وتم اتهام نافالني بالإساءة إلى أحد المحاربين القدماء في الحرب العالمية الثانية الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشيد بالتعديل الدستوري الذي يقول الكثيرون إنه عزز سلطات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصدر حكم ضد نافالني بغرامة قدرها 850 ألف روبل (9400 دولار)، بما يقل عن مطلب ممثل الادعاء، لكنه يقارب ضعف متوسط الراتب السنوي في البلاد.

وتم توجيه التهمة إلى نافالني بعد أن شارك مقطع فيديو عبر موقع تويتر، يصف فيه الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو بـ "الخونة".

وقال المحارب المخضرم المعني إنه شعر بالإهانة إزاء تعليقات نافالني لدرجة أن صحته تدهورت، مما دفعه إلى توجيه اتهامات بالتشهير.