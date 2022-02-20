رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يُشيد بموقف الاتحاد البرلماني العربي الداعم للقضية الفلسطينية

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأحد، بموقف الاتحاد البرلماني العربي الداعم للقضية الفلسطينية وحق شعب فلسطين في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه يثمن رفض المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات العربية - الذي عُقد بالقاهرة - للسياسيات العدوانية التي تقوم بها دولة الاحتلال من تدمير واستيطان، وحملات التطهير العرقي، ومحاولات تهويد القدس واستمرار اعمال القتل والاعتقال، علاوة على ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إنه يثمن كذلك كلمات رؤساء الوفود البرلمانية كافة والتي أكدت جميعها مركزية القضية الفلسطينية لدى الأمة العربية، والوقوف لجانب كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.

وأكد فتوح، الحرص الدائم لتطوير العلاقة وتعزيزها بين المجلس الوطني وكافة البرلمانات العربية لما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية وتمكينها من مواجهة كافة المخاطر والتحديات.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، انتخب في دورته الأخيرة الأسبوع الماضي روحي فتوح "73 عاما" رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني خلفا لسليم الزعنون الذي آثر الاستقالة من منصبه.