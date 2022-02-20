قيادي فلسطيني يُناشد الأحزاب العربية والدولية نصرة الأسرى في سجون الاحتلال

وجه عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأحد، نداء للأحزاب العربية والدولية وأصحاب الضمائر الحية في العالم، لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء انعدام الحد الأدنى لمقومات الحق في الحياة، وفقدان الرعاية الصحية.

وجاء في النداء، أن أكثر من خمسة آلاف فلسطيني معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي العنصري، يخوضون معركتهم في ظل غياب الضمير العالمي الذي من المفترض أن يعلو صوته للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف البيان: "هناك أكثر من 550 معتقلا يقضون أحكاما بعشرات المؤبدات، بواقع كل مؤبد واحد يساوي 99 عاما حسب القانون العسكري الإسرائيلي، مثل الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بسبعة مؤبدات، والمصاب بمرض السرطان والذي يعيش حالة خطيرة وأصبح عاجزا عن الحركة، والأسير كريم يونس الذي قضى حتى الآن 40 عاما وما زال، والأسير نائل البرغوثي الذي قضى 43 عاما وما زال حتى الآن في سجون الاحتلال، كما أن هناك أكثر من 540 معتقلا إداريا دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأكثر من 300 سيدة وطفل يقبعون في السجون، والقائمة تطال الآلاف من أسيراتنا وأسرانا الأبطال".

وأضاف زكي في ندائه للأحزاب العربية والدولية، إن "الأسرى يخضون معركتهم الكبرى ضد السجن والسجان، يتطلعون إليكم وأنتم أصحاب الوجدان النظيف، نعول على مواقفكم التي من شأنها أن تساهم في رفع الظلم عن أسرى الحرية، فنحن بانتظار مزيد من التحرك لدى كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الوكالات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، فدفاعكم عن أسرانا هو دفاع عن الحق والعدالة والحرية".

وتساءل زكي: "إلى متى يبقى الأسرى يُصارعون الموت في السجون الإسرائيلية دون تدخلكم؟ إلى متى سيستمر هذا الظلم والقهر والتعذيب والقمع الذي يمارس يوميا على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين البواسل؟".