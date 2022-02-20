استلام 2 طن لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية في كفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم 2 طن لحوم صكوك الأطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة كدفعه أولى، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وشهد اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، وصول كراتين اللحوم، وتسليم مديرية الأوقاف اللحوم لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة وعضوية كلا من مدير الإدارة الإجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيبل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذرا من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.

وقال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال التي تم تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.