المرصد السوري: مقتل 3 مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب شرق مدينة إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 مدنيين بينهم سيدة وطفل، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في انفجار ضخم وقع داخل منزل في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، نتيجة لمخلفات حرب كانت مخزنة داخل المنزل.

ونوه في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن «العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات حرجة»، قائلًا إن «المنزل المستهدف يعود لشخص يعمل في جمع وبيع مخلفات الحرب كخردة».

وقبل قليل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مدينة النيرب في ريف إدلب شهدت انفجارًا ضخمًا، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، في حادث ما يزال غامضًا حول أسبابه.

وقال إن الانفجار دمر أجزاء واسعة من المنزل المستهدف، وتسبب في حالة من الذعر في المنطقة، فيما تعمل فرق الإنقاذ على انتشال الضحايا.