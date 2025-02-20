أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بسبب العنف في الكونغو الديمقراطية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير التكامل الإقليمي الرواندي، جيمس كاباريبي لدوره المزعوم في الصراع في الكونغو الديمقراطية المجاورة، حيث يقاتل متمردون مدعومون من رواندا الجيش الكونغولي واستولوا على مزيد من الأراضي ، من بينها مدينتان رئيسيتان.

وإلى جانب كاباريبي ، فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على لورانس كانيوكا كينجستون المتحدث باسم متمردي حرك إم 23 .

كما تم فرض عقوبات على شركتين مرتبطتين بكانيوكا ومسجلتين في بريطانيا وفرنسا.

ويعد متمردو "إم 23" الأبرز بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تتنافس على السيطرة على الثروات المعدنية في شرق الكونغو الديمقراطية والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وجاء التوسع غير المسبوق لمتمردي الحركة بعد سنوات من القتال حيث سيطرت "إم 23 " في هجوم خاطف استمر ثلاثة أسابيع على مدينة جوما الرئيسية في شرق الكونغو واستولت على بوكافو ثاني أكبر مدينة يوم الأحد الماضي.

وحثت الولايات المتحدة "قادة رواندا على إنهاء دعمهم لحركة إم 23" وسحب جميع القوات الرواندية من الكونغو الديمقراطية.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن هناك نحو أربعة آلاف جندي من رواندا في الكونغو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إن الولايات المتحدة تدعو أيضا حكومتي الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى "محاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".