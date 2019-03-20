برلمان كازاخستان يوافق على تغيير اسم العاصمة إلى اسم الرئيس المستقيل نور سلطان

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وافق برلمان كازاخستان على مسودة قانون اليوم الأربعاء لتغيير اسم العاصمة استانا إلى " نورسلطان" تيمنا باسم الرئيس نور سلطان نزارباييف ، الذي قدم استقالته من منصبه أمس الثلاثاء.

وقال رئيس البرلمان نورلان نجما تولين للنواب " لقد وافقنا في إطار مفاهيمي على مسودة القانون. لم يتم تقديم أي انتقادات".

وأضاف" إنني أوصى بأن تتم الموافقة على المسودة بصورة كاملة. لنصوت على المسودة. لقد تمت الموافقة على القرار".

وقد أدى رئيس كازاخستان الجديد قاسم جومارت توكاييف اليمين الدستورية ليصبح رئيسا لكازاخستان في وقت مبكر من اليوم، واقترح تغيير اسم العاصمة.