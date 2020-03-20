الحكومة الفلسطينية: الإصابات بفيروس كورونا انخفضت إلى 31 حالة ولا حالات جديدة

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، انخفاض عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في فلسطين إلى 31 مصابا مازالوا قيد المتابعة الصحية، وذلك بعد الإعلان عن تعافي 17 حالة من أوائل المصابين في بيت لحم، وأنه لا حالات جديدة حتى اللحظة.

وقال ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة - إن النجاح الذي تحقق في مدينة بيت لحم بعد تعافي 17 مصابا وعودتهم إلى الحجر المنزلي، ينبغي أن يحفزّنا نحو المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض عدد الإصابات، مضيفا أنه لا ينبغي لهذا النجاح أن يتسبب في حالة من الاسترخاء في مكافحة الوباء.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن ضرورة توخّي الحذر والالتزام بمعايير الحجر الصحي والتعاون المجتمعي لتقليص مساحة انتشار الوباء، سيسهم في خفض عدد المصابين في الأيام والأسابيع المقبلة.