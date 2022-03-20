مشكلة برمجيات تشل حركة الملاحة في قناة كيل شمالي ألمانيا

تسببت مشكلة برمجيات في شل حركة الملاحة في قناة كيل شمالي ألمانيا، التي تربط بين بحري الشمال والبلطيق.

وأعلن متحدث باسم مكتب الشحن والنقل المائي اليوم الأحد، أن هذه المشكلة أدت إلى تعذر سير السفن الكبيرة في كل من كيل وبرونسبوتل منذ صباح اليوم.

ونقلت صحيفة "كيلر ناخريشتن" الألمانية المحلية عن رئيس مكتب الملاحة والممرات المائية لقناة كيل، ديتليف فيتموس، قوله:"اضطررنا إلى قطع حركة النقل لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقوم الزملاء بكل ما في وسعهم من أجل حل المشكلة بأسرع ما يمكن".

وأوضح المتحدث أن السفن الأصغر تمكنت من معاودة المرور في برونسبوتل في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن من المحتمل حدوث ذلك أيضا في كيل في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

يذكر أن من المعتاد أن يمر ما يتراوح بين 70 و80 سفينة عبر قناة كيل كل يوم أحد.

وتابع المتحدث أنه كان قد تم تركيب برنامج جديد لتوجيه النقل البحري في الممر المائي الاصطناعي يوم الأربعاء الماضين مشيرا إلى أن هذا البرنامج عمل بدون مشاكل في البداية قبل أن تظهر مشاكل صباح اليوم الأمر الذي أعاق توجيه السفن الكبيرة.

وتم السماح للسفن التي كانت موجودة بالفعل في القناة بمغادرتها مرة أخرى، وقال المتحدث إن الفنيين بصدد حل المشكلة لكنه قال إن من غير الممكن التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقونه.