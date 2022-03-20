الرئيس العراقي يجدد الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية

جدد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الإستثنائية، وفي مقدمتها الإستجابة لتطلعات الشعب إلى أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى.



ودعا الرئيس العراقي ،خلال برقية تهنئة للشعب العراقي لمناسبة أعياد نوروز، إلى العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية وخصوصا" شبابنا الواعي الناهض وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقا وأساسا للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع مواطنينا في دولة نريدها قادرة ومُقتدرة".



ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم السبت المقبل جلسة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد وفق نتائج الإنتخابات العامة البرلمانية المبكرة، التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر 2021



يشار إلى أنه لم يتم حتى الأن تشكيل حكومة في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات، تصدرتها الكتلة الصدرية بقيادة زعيمها الشيعي مقتدى الصدر بالحصول على اغلبية المقاعد في البرلمان بــ73 مقعدا.



وتدعو الكتلة الصدرية ،التي تضم تحالفات تضم القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني ،لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، الأمر الذي ترفضة قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالإنتخابات ،التي تضغط بإتجاه تشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع القوى السياسية.وهو ما يرفضه التحالف الصدري.